De politie heeft woensdag drie winkeldieven aangehouden voor diefstal uit meerdere winkels in Groningen en Friesland.



De verdachten zijn in de loop van de middag op heterdaad betrapt en aangehouden in Zwaagwesteinde.

De politie: ‘Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan en zijn zij ingesloten. Mist u uit uw winkel ook soortgelijke goederen als op de foto (boven)? Bel dan 0900-8844 en vermeldt als kenmerk 2020159940’.