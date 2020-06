nieuws

Foto: OpenSpace

Regelmatig worden er planetariumshows georganiseerd in de DOT en nu al een tijd niet. 16 juni komt er voor de eerste keer een show online.



Er wordt daarin planetariumsoftware gedemonstreerd, die op de eigen computer kan worden geïnstalleerd. Daarmee kan er in 3D door de ruimte gereisd worden.

Ook worden er indrukwekkende beelden vertoond van de aarde en de maan.

De show heet “Exploring the universe at home” en de voertaal is Engels.