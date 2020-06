Donkerder: “Dakloos word je in je jeugd”

nieuws

Donkerder. Dat is de naam van de debuutroman van Ritzo ten Cate. Het boek gaat over een jeugdverhaal en is geïnspireerd op de levensverhalen van talloze daklozen die Ritzo in Groningen sprak. Zijn conclusie: Dakloos wordt je (vaak) al in je jeugd.

Ritzo zette een aantal jaren geleden ‘gewoon een kop koffie’ op om in gesprek te raken met daklozen. Later organiseerde hij ook de stadswandelingen met daklozen, waarbij daklozen hun levensverhaal vertellen aan de hand van allerlei plekken in de stad. Door het contact met al deze mensen zonder huis, hoorde Ritzo ontzettend veel verhalen. “En daar moest ik wat mee, en ik ontdekte dat het verhaal vaak begint in de jeugd, dus ben ik een boek gaan schrijven, ” vertelt Ritzo.

Het boek zelf is een roman, en de verhalen zijn niet één op één overgenomen uit één verhaal van één persoon, maar het beschrijft een kern van wat er uit 30 a 40 levensverhalen naar voren komt. “Het kan heel gemakkelijk mis gaan. Het kan ook heel geleidelijk mis gaan. Iedereen kan dakloos worden. Een kind kan niet kiezen wat hem overkomt. Mijn boek heet ook donkerder. Het is niet ineens donker, maar het wordt steeds donkerder,” aldus de schrijver.