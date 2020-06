Donar trekt 34-jarige Kroatische forward aan

sport

Donar heeft de 34-jarige Kroatische forward Damjan Rudež aangetrokken. Dat heeft de basketbalclub zaterdagmiddag bekendgemaakt.

Rudež is de jongere broer van Donar-coach Ivan Rudež. “Damjan is een ervaren spelen die zichzelf in Europa en de NBA bewezen heeft. Zijn spelkennis en professionele instelling zijn goed voor het team en een motivatie voor jonge spelers. Hij is zeer gemotiveerd”, aldus de coach. Damjan begon zijn carrière bij KK Zrinjevac in Zagbreb. Op achttienjarige leeftijd verhuisde hij naar Oostende, waar hij twee jaar speelde. Een periode van tien jaar volgde waarbij Damjan voor verschillende Europese topclubs speelde als Olympia Ljubljana en Zaragoza. In deze periode won hij drie kampioenschappen en werd drie keer verkozen in het Kroatische all-star team.

Door de prestaties in Europa werd hij opgemerkt door Indiana Pacers waar hij in het seizoen 2014-15 voor speelde. Per game speelde hij daar vijftien minuten en scoorde 4,8 punten gemiddeld. Na uitstapjes bij de Minnesota Timberwolves en de Orlando Magic keerde hij terug naar Europa. De afgelopen seizoenen speelde Damjan voor Valencia en UCAM Murcia. Damjan Rudež is 2.08 lang en kan op beide forward posities uit de voeten. Bij Donar heeft hij nu een contract getekend voor twee seizoenen.