Donar legt forward Will Moreton vast

nieuws

Basketbalclub Donar heeft met Will Moreton de achtste speler voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 22-jarige Moreton is een 1 meter 98 lange forward, die opgroeide in Minneapolis.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeroepen tot player of the year in de Northeast-10 conference. Volgens Donar is hij een veelzijdige speler op de outside posities. De linkshandige schutter heeft een sterke drive naar de basket. Ook is hij een goede verdediger met snelle handen. De statistieken in zijn senior jaar waren ruim 15 punten, 7 rebounds en 2,36 assists per wedstrijd.

Coach Ivan Rudež zegt over hem: “Will is een talent met grote ambities. Hij kan op meerdere posities uit de voeten, op de guard positie en als wing speler.” Moreton s erg gemotiveerd om naar Groningen te komen. “Het is voor mij altijd een droom geweest om professioneel te gaan spelen en om me aan te sluiten bij een team met zo’n grote historie. Het is voor mij een eer om voor Donar te gaan spelen”.

Donar heeft naast Moreton de volgende zeven speler vastgelegd: Shane Hammink, Thomas Koenis, Leon Williams, DaVonte Lacy, Jarred Ogungbemi-Jackson, Kjeld Zuidema, Nesta Agasi en Will Moreton.