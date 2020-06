Donar geeft jeugdspeler Kjeld Zuidema contract

sport

Screencap uit video Donar

De uit de eigen jeugdopleiding afkomstige Kjeld Zuidema heeft vrijdag een contract getekend bij Donar om komend seizoen bij het hoofdteam van coach Ivan Rudež te kunnen spelen.

De 18-jarige Zuidema speelde al langere tijd in de jeugdopleiding van Donar en in het onder-21 team van de club. De club schrijft dat Zuidema de afgelopen jaren een enorme groei doormaakte, zowel op basketbal technisch als op fysiek gebied: “Kjeld is een veelzijdige atletische speler met een hoog basketbal IQ waarmee hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn teamgenoten beter laat spelen.”

Kjeld is de zesde speler van het team van Ivan Rudež en Jan Stalman, eerder tekenden Shane Hammink, Thomas Koenis, Leon Williams, Davonte Lacy en Jarred Ogungbemi-Jackson al contracten.