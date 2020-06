Donar contracteert opnieuw talent uit jeugdopleiding voor hoofdmacht

sport

Foto: Donar

Met de een contract voor Nesta Agasi bestaat de selectie van Donar-coach Ivan Rudež voor 2020-2021 nu uit zeven spelers. Maandagochtend tekende de 19-jarige forward zijn profcontract bij de Groningse basketbalformatie.

De 1.98 meter lange Agasi kwam in de zomer van 2019 over van Landstede Basketbal naar de jeugdopleiding van Donar en speelde in het onder-21 team. “Nesta liet het afgelopen seizoen zien dat hij een harde werker is die als energieke power forward zijn aanwezigheid op het veld duidelijk kenbaar maakt”, zo schrijft de club over Agasi. “Hij is een dynamische, veelzijdige en snelle speler die zowel dichtbij als verder van de ring af kan spelen. Daarnaast maken zijn kracht en atletisch vermogen hem een uitstekende rebounder.”

Naast Agasi bestaat de eerste selectie van Donar voor het seizoen 2020-2021 nu uit, Thomas Koenis, Shane Hammink, Leon Williams, Davonte Lacy, Jarred Ogungbemi-Jackson en Kjeld Zuidema.