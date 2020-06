Dit weekeinde kans op wateroverlast door zware buien

nieuws

Komend weekeinde is wateroverlast niet ondenkbaar in Groningen. Vanaf zaterdagmiddag staat ons een buienfront met mogelijk zware windstoten, onweer, hagel en veel regen te wachten. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis donderdagochtend.

“Vanaf zaterdagnamiddag komen we in het grensgebied te liggen tussen hete lucht is ons land en koelere lucht noordelijk daarvan. In dat grensgebied gaan buien tot ontwikkeling komen, en waarschijnlijk ook zware buien. Daarbij kunnen we denken aan zware windstoten, aan onweer, hagel maar ook veel water. Waarbij wateroverlast niet ondenkbaar is. Het is ook niet ondenkbaar dat deze smalle grensstrook waarin de buien actief zijn vanaf zaterdag één tot mogelijk zelfs twee etmalen boven onze provincie komt te liggen”, vertelt Kamphuis.

Volgens Kamphuis is er wel enige onzekerheid over de komst van de buien: “Een kleine verschuiving betekent grote gevolgen en dan vallen de buien net oostelijk van de stad of onze provincie. Het belooft in ieder geval een interessant weekend te worden.” Omdat er onzekerheid is over het verloop, komt Kamphuis zaterdag en zondag met een extra update van het weerbericht.