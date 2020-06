Dit jaar geen Corendon-vluchten vanaf Eelde naar Turkije

nieuws

Foto: Marvin Mutz via Wikimedia Commons (CC 2.0)

Vanaf 10 juli start touroperator Corendon weer met vakantievluchten naar Turkije. Maar de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde gaan pas volgend jaar weer van start, zo meldt RTV Drenthe vrijdagmiddag.

Vanwege het coronavirus voert de reisorganisatie nog steeds minder vluchten uit dan normaal. De maatschappij clustert daarom haar trips op luchthavens waar Corendon groot is. In Nederland is dat op Schiphol en op Maastricht-Aachen Airport.

Een woordvoerder meldt dat de vluchten vanaf Eelde waarschijnlijk pas in het volgende zomerseizoen terugkeren op Groningen Airport Eelde. De touroperator boodt, tot het begin van de coronacrisis, vluchten aan vanaf Eelde naar Antalya en Bodrum.