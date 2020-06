Dierenambulance gaat noodgedwongen digitaal collecteren

nieuws

foto: Arjo Bunskoeke

De Dierenambulance gaat dit jaar digitaal collecteren. De beslissing is noodgedwongen vanwege de coronamaatregelen.

“Normaal gaan we elk jaar met collectebussen langs de deuren om geld op te halen”, vertelt André Nijdam van de Dierenambulance. “Door de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Dat is vervelend omdat we op die manier heel veel geld mis lopen. Geld dat we zo ontzettend nodig hebben om ons werk voort te kunnen zetten.”

Daarom is de actie ‘QR-CODE ACTIE’ bedacht. Door middel van een smartphone met een QR-code scanner kun je een code scanner waarmee je een bedrag naar de Dierenambulance kunt overmaken. De Dierenambulance erkent dat het een omslachtiger manier is dan geld in een collectebus stoppen maar men helaas niet anders.

De Vereniging Dierenambulance Groningen draait op vrijwilligers en staat 24 uur per dag zeven dagen in de week klaar voor dieren in nood.