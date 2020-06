‘Dichters in de Prinsentuin’ pakt het anders aan

nieuws

Het festival ‘Dichters in de Prinsentuin’ wordt dit jaar, gedwongen door de coronacrisis, in een andere vorm gegoten. Normaal kun je, zittend in het gras, genieten van gedichten, maar dat gaat nu niet lukken.

Via de app VERS wordt het mogelijk om gedichten in de Prinsentuin en de ommelanden te beluisteren, zodat het publiek zijn eigen festival en poëzieroute kan samenstellen. Daarnaast biedt het ‘Festival in een Doos’ allerlei poëzieverrassingen voor een festival thuis. Tenslotte verschijnt een ‘Festival op Papier’ als special bij De Groene Amsterdammer.

Bijna alle dichters uit de oorspronkelijke opzet, meer dan zestig, leveren een bijdrage aan het festival, dat van 10 t/m 12 juli plaatsvindt. Volgens de organisatie wordt het programma nog aangevuld met allerlei (online) activiteiten.