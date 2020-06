Dichtdraaien Groningse gaskraan levert Franse regio 2.500 banen op

nieuws

Foto: Pexels

Het dichtdraaien van de Groningse gaskraan is niet alleen maar goed voor Groningen. Alleen al in de Franse regio Hauts-de-France moeten 2.500 extra technici aan het werk om de aanwezige gasinstallaties om te bouwen.

In het departement worden 1,3 miljoen mensen nu van aardgas uit het Groningenveld voorzien. Al deze installaties moeten omgebouwd worden voor een ander type gas. Het vereist nieuwe instellingen van de apparatuur en soms de installatie van nieuwe ketels en andere gasinstallaties.

Het regiobestuur is daarom een massale wervingsactie begonnen met de GRDF, het Franse equivalent op GasTerra. In totaal moeten 2.500 technici in de regio aan de slag.