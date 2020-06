Deuren schoenenwinkels Sneakers in Groningen op slot door faillissement

nieuws

Het filiaal van Sneakers aan de Vismarkt - Foto: Google Maps (Streeview)

De winkels van schoenenwinkelketen Sneakers in Groningen zijn vanaf dinsdag gesloten. Het bedrijf vroeg maandag faillissement aangevraagd bij de rechtbank Zeeland-West Brabant.

“Dit is een situatie waar we tot voor kort geen rekening mee hielden. Wij vinden het dan ook spijtig om dit nieuws, via deze weg, aan jullie kenbaar te maken”, zo schrijft het bedrijf van het bedrijf aan haar personeel (in handen van RTL-Nieuws).

Volgens ingeweiden ging het al langer slecht met het bedrijf. Door de coronacrisis moest de schoenenketen al een aantal winkels sluiten.

Niet alle winkels met deze formule gaan dicht, want franchisenemers blijven wel open. De winkels in Groningen, aan de Vismarkt en de Grote Markt, zijn dat niet en blijven dus vanaf dinsdag dicht.