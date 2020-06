Derde groep jongeren krijgt ‘harde leerschool’ bij Rugbyclub Groningen

nieuws

foto: Bert Schelhaas

Op 24 en 25 juni aanstaande kan een nieuwe groep jongeren vanaf 18 jaar zich aanmelden voor de kennismakingsdagen van ‘De Harde Leerschool’. In dit traject van acht weken worden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt klaargestoomd voor een nieuwe start.

De deelnemers worden getraind op het gebied van sport, sollicitatievaardigheden en zelfredzaamheid om uiteindelijk door te stromen naar een vaste baan of opleiding. De deelnemende jongeren worden geselecteerd op de uitdaging die het traject aan hen biedt. Denk aan het overwinnen van een verslaving, het afzweren van criminaliteit of het vinden van onderdak of werk. Na het traject wacht degenen die met succes de eindstreep hebben gehaald een welverdiend arbeidscontract bij één van de aangesloten werkgevers.

Echt rugbyen, zoals dat normaal bij de trajecten wordt gebruikt, zit er door de coronacrisis niet in. Daarom is er een alternatief programma. De gemeente Groningen, Elker en hoofdsponsor Aegon werken mee aan het project. Potentiële kandidaten kunnen zich aanmelden via ron@dehardeleerschool.nl voor de kennismakingsdagen op 24 en 25 juni. Zowel de kennismakingsdagen als het Groningse Harde Leerschool traject zullen plaatsvinden op het terrein van Rugby Club Groningen aan de Rijksstraatweg 16, te Haren.