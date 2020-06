Demonstratie voor vrijheid in Stadspark begonnen: “Ruim 300 mensen”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De vrijheidsdemonstratie op het Stadspark is zondagmiddag rond 14.00 uur begonnen. Volgens eerste schattingen gaat het om ruim driehonderd aanwezigen.

De demonstratie wordt gehouden tegen de coronamaatregelen. “Ik denk dat er zo’n 150 tot tweehonderd mensen hier op de Drafbaan zijn”, vertelt fotograaf Patrick Wind. “De sfeer is gemoedelijk en rustig. Verschillende mensen hebben borden bij zich waar teksten op staan als ‘geen verplichte vaccinatie’ en ‘geen 1,5 meter’.”

Complottheorieën

“Het is echt een demonstratie tegen de anderhalvemetermaatregel en het beleid van Rutte (premier Mark Rutte, red.)”, vertelt verslaggever Andor Heij. “Even na 14.00 uur werd er door alle demonstranten heel hard ‘vrijheid’ geroepen. Tractoren heb ik hier ondertussen nog niet gezien en ook de politie is niet zichtbaar aanwezig.” Aanwezige demonstranten komen van heinde en verre. “Ik sprak zojuist iemand die vanuit Rotterdam hier naar toe is gekomen. Om 14.30 uur zijn er toespraken begonnen. Daarin gaat het vooral over complottheorieën en dat er grote twijfels zijn over het aantal coronadoden en -besmettingen.”

Bloemenmeisje

Iemand die ook een toespraak hield was het zogeheten ‘bloemenmeisje’ die vorige week opzien baarde bij de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. “Zij vertelde onder andere dat het virus nu onder controle is en dat die anderhalvemetermaatregel nu echt wel van tafel kan. Ze zei: ‘We willen vrijheid, we willen liefde, we willen mensen weer kunnen knuffelen, we willen weer naar een festival kunnen gaan en in een stadion kunnen juichen’.”

Alleen voetgangers

De gemeente Groningen liet zondagochtend weten dat alleen voetgangers welkom zijn op het terrein. Dit naar aanleiding van een bericht op Facebook dat gedeeld werd door Steungroep Boeren en Burgers om naar de demonstratie te komen.