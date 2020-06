Definitief 24 jaar cel en tbs voor Maikel S. in dubbele moordzaak

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

De Hoge Raad heeft bepaald dat de celstraf van 24 jaar en de TBS-maatregel voor de 44-jarige Stadjer Maikel S. blijven staan. Dat maakte de Hoge Raad dinsdag bekend. Het cassatieverzoek van S. is daarmee verworpen. S. kreeg de straf voor een moord en een doodslag die hij in januari van 2013 pleegde.

Maikel S. vermoordde zes jaar geleden op dezelfde dag de 71-jarige Trevor Griffiths en de 66-jarige Gudrun Küster in hun woningen aan de Oliemuldersweg en de Waldeck Pyrmontstraat. De verdachte woonde korte tijd bij beide mensen afzonderlijk in huis. De rechtbank legde S. 20 jaar cel op zonder TBS, bij zijn hoger beroep verhoogde het Gerechtshof de straf naar 24 jaar cel, met TBS.

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen, omdat deze vindt dat het Gerechtshof onvoldoende heeft gemotiveerd dat, bij het om het leven brengen een van zijn slachtoffers, sprake was van een verband tussen de doodslag en diefstallen. Ook is de advocaat van mening dat er bij de dood van de vrouw geen opzet in het spel was. Daarnaast trekt de advocaat de toerekeningsvatbaarheid van S. in twijfel en vindt de advocaat dat het Hof geen duidelijke keuze heeft gemaakt tussen straffen en behandelen. De Hoge Raad deed de klachten zonder inhoudelijke motivering af, omdat deze ongegrond zijn en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen.