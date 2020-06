De ‘Zwarte Doos’ wordt verbouwd tot een iets minder zwarte ‘Black Box’

nieuws

Foto: Team 4 Architecten

Nu de vergunning van de gemeente rond is kan de verbouwing van de ‘Zwarte Doos’, het voormalige kantoor van de Sociale Dienst in Groningen, naar een complex met studentenwoningen beginnen. Opvallend is dat de ‘Zwarte Doos’ minder zwart gaat worden.

In de “Black Box” komen er 300 zelfstandige woningen. Beneden komt een multifunctionele ruimte van 1500 m2, waarvoor nog plannen gemaakt moeten worden.dat nog nader zal worden ingevuld. Ook aan de zijde van de Witte de Withstraat wordenwoningen worden toegevoegd. Het aanzicht van het parkeerdek verdwijnt daarmee.

De ‘Zwarte Doos’ werd in 2019 overgenomen door het Belgische Xior Student Housing NV. Begin 2021 moeten de eerste studenten hun intrek nemen in het complex.

Foto: Team 4 Architecten