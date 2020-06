‘De toeter- en zwaaibrigade kon op veel fotografen langs het spoor rekenen’

nieuws

Foto: Joffrey Schluter

Nu de werkzaamheden aan het spoor tussen het Hoofdstation en De Vork bijna klaar zijn betekent dit dat de dagelijkse goederentrein niet meer omgeleid hoeft te worden. En dat vinden veel spoorfanaten in het Noorden best wel jammer.

Op vrijwel iedere werkdag rijdt er een goederentrein van Groningen naar De Kijfhoek bij Rotterdam. De wagons en lading zijn eerder op de dag opgehaald uit Delfzijl en Roodeschool. Door de werkzaamheden aan het spoor moest de trein omgeleid worden via Leeuwarden. In het begin van de avond vertrok de trein uit Groningen om drie kwartier later in Leeuwarden te arriveren en vanuit daar door te rijden richting Rotterdam. Soms met alleen twee ketelwagens, een andere keer was de sleep langer.

Voor veel spoorfotografen was het een periode om de trein vast te leggen op plekken waar de goederentrein normaal nooit vastgelegd kan worden. Dat ontging de machinisten van de trein niet. Sterker nog, in communities op internet werd aangegeven wat de spotters konden verwachten. “Om 17.27 uur zal de 61300 vertrekken vanuit Groningen. Het locje zal welgeteld drie wagons op sleeptouw meenemen. Meester Olger is van de toeter- en zwaaibrigade en ziet graag veel foto’s van jullie tegemoet.” En getoeterd en gezwaaid werd er. En gefotografeerd nog vaker. Op bepaalde dagen werd de trein op de rit tussen Groningen en Leeuwarden tientallen keren op de foto gezet.







De goederentrein bij Grijpskerk. Foto: Joffrey Schluter

“De eerste foto maakte ik bij de Bert Swart-brug bij Zuidhorn”, vertelt Joffrey Schluter. “Daarna ben ik langs de lijn gaan zoeken naar andere mooie locaties. Je zoekt naar een plek waar de trein de ideale combinatie vormt met het landschap. Zo heb ik bij Grijpskerk een mooie foto kunnen maken in combinatie met een molen. En ook op de foto die ik maakte bij Feanwâlden ben ik best wel trots.”

Vanaf donderdag is er weer treinverkeer mogelijk via Groningen Europapark. Dit betekent dat de omleidingsroute dan weer komt te vervallen. Tot donderdag zullen er wellicht nog wat goederentreinen door het Westerkwartier rijden. "Of niet. Dat is het leuke aan goederentreinen, je weet nooit of ze rijden en wanneer ze rijden."





De eerste foto maakte Joffrey bij de Bert Swartbrug bij Zuidhorn. Foto: Joffrey Schluter

