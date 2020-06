De Rietschans en De Twee Provinciën zijn klaar voor meer bruiloftsgasten

De horecaondernemingen De Rietschans en De Twee Provinciën aan de Meerweg tussen Haren en Eelde-Paterswolde kijken uit naar 1 juli. Per 1 juli mogen er namelijk weer honderd in plaats van dertig mensen in hun panden aanwezig zijn bij bruiloften.

Voor de Rietschans en De Twee Provinciën zijn bruiloften een belangrijk deel van hun inkomsten. Het wordt nog wel een uitdaging om de panden coronaproof te krijgen met de anderhalve meter regel.

De regel botst wel met het streven van de horeca om gastvrij te zijn. Alles moet zo georganiseerd worden dat de gasten alleen van en naar hun tafel gaan en niet verder lopen. Een lopend buffet of dansen mag ook niet.

De trouwfeestjes alleen gaan het seizoen niet redden voor beide ondernemingen. De uitbaters hopen daarom op een lange zomer met veel terrasweer.