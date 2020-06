De Papiermolen is weer open, maar alleen voor baantjeszwemmers

Er kunnen sinds gisteren weer baantjes getrokken worden in openluchtzwembad De Papiermolen. Door de coronamaatregelen mogen maximaal 40 mensen per uur naar binnen, maar alleen als ze van tevoren gereserveerd hebben.

Naast het verplicht reserveren zijn er nog meer maatregelen genomen in het zwembad. Zonnebaden zit er de komende tijd bijvoorbeeld nog even niet in en omkleden moet naast het zwembad.

Harry Huininga, bedrijfsleider van de Papiermolen, is blij dat het zwembad weer open kan. “Vooral voor onze vaste gasten. Er komen langzaam meer reserveringen binnen. Mensen moeten er nog even aan wennen, maar dat komt allemaal goed.”

De zwemmers zijn ook blij om het water in te kunnen. “Eerlijk gezegd zwom ik voor de quarantaine niet zo veel. Maar het is leuk om weer bezig te kunnen zijn en om dit te kunnen oefenen. Gewoon lekker actief bezig zijn. Normaal boks en kickboks ik graag, alleen de sportscholen zijn dicht, dus zo veel trainen kan ik nu niet doen. Dan ben je een beetje op jezelf aangewezen. Maar het is fijn om nu weer officiële sportfaciliteiten te mogen gebruiken.”