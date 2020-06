De Papiermolen gaat maandag weer open voor baanzwemmers

nieuws

Vanaf aanstaande maandag kunnen er weer baantjes getrokken worden in het 50-meterbad van De Papiermolen in Helpman. Een week later, vanaf zatedag 13 juni, gaan ook de ondiepe baden weer open voor recreatief zwemmen.

Volgens Sport050 gaat het met het afstand houden in de binnenzwembaden. Daarom kunnen er meer mensen per tijdsblok komen zwemmen in het Helperzwembad, Zwembad de Parrel of Zwembad Kardinge. In Zwembad de Parrel is het aantal uren voor banenzwemmen uitgebreid.

Jeugd van 13 t/m 18 jaar hoeft vanaf nu ook geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te houden bij het georganiseerd sporten. Bij andere activiteiten moet dat nog wel. Vanaf nu mogen ouders en verzorgers ook weer buiten het veld, langs de lijn kijken bij de trainingen op de sportparken, maar houdt daarbij wel de afstand van 1,5 m tot elkaar.

Sport050 gaat vanaf 1 juni ook de huur van sportparken weer innen. De sportkantines, clubhuizen en terrassen op de sportparken moeten in ieder geval nog dicht blijven tot 1 juli (m.u.v. commerciële horecabedrijven). Vanaf 8 juni gaan de balies open op tijden dat er banenzwemmen, groepslessen of zwemles is.