Dakwerkzaamheden veroorzaakt brand in woning Van Panhuysenstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de zolder van een woning aan de Van Panhuysenstraat in de stad Groningen heeft vrijdagmiddag brand gewoed. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “Op het dak van de woningen werden werkzaamheden uitgevoerd”, vertelt Lameris. “Daarbij is er brand ontstaan op de zolder van de woning. Brandweerlieden zijn na aankomst direct een blussing gestart. Daarbij zijn ze met één straal hogedruk de woning binnengegaan. De brand woedde aan de onderzijde van het dak, tegen de dakgoot aan.”

Rond 17.00 uur was het vuur onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De schade is beperkt gebleven.