Daklozen krijgen tot september eigen kamer in nachtopvang of hotel

Foto: www.vandervalkhotelgroningen.nl Hotelkamer Van der Valk hotel

Dak- thuislozen in de gemeente Groningen krijgen vanaf 21 juni tot 1 september een eigen kamer in de Nachtopvang of in een hotel. Dat hebben opvangorganisatie Het Kopland en de gemeente Groningen vrijdagmiddag bekend gemaakt. Eind juni gaat het Schimmelpenninck Huys, waar de daklozen nu verblijven, weer open voor gasten.

In verband met de 1.5 meter maatregelen rondom het Coronavirus werd de Nachtopvang in Groningen per 9 april een 24-uurs opvang in Hotel Schimmelpenninck Huys. Vanaf 26 juni zal het hotel weer reguliere gasten ontvangen. “Het is mooi dat er bijzondere samenwerkingen worden opgestart die bijdragen aan een oplossing, misschien mede door de goede ervaringen die wij als hotel hebben. Dit zijn gasten die ik nooit meer zal vergeten”, aldus Sanne Luijten, manager Hotel Schimmelpenninck Huys.

Maar nog steeds kunnen niet alle bedden in de Nachtopvang gebruikt worden. De gebruikers van de Nachtopvang worden daarom per 21 juni op verschillende locaties opgevangen: in de locatie van de Nachtopvang zelf, waar ze een eigen kamer krijgen, en in enkele hotels in Groningen die kamers beschikbaar stellen voor mensen die opvang nodig hebben. “Corona zorgt voor vele uitdagingen en goed samenwerken is nog belangrijker dan anders. Ik ben dan ook trots op de goede en veilige invulling van de nachtopvang in onze gemeente. Zelf heb ik ook gezien dat het hebben van een eigen kamer zorgt voor rust bij onze dak- en thuisloze inwoners, dit is zeker iets om mee te nemen in de toekomst”, aldus wethouder Inge Jongman.