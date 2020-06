D66: ‘Reserveer helft van Groningse nieuwbouw voor middensegment

nieuws

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

De gemeenteraadsfractie van D66 wil dat het aantal nieuw te bouwen woningen in Groningen in het middensegment omhoog geschroefd wordt van 30 procent naar vijftig procent. De fractie dient daarvoor woensdag een voorstel in bij de gemeenteraad.

“De huizenprijzen zijn zo snel gestegen, dat ook middeninkomens in de knel zitten”, aldus D66-raadslid Tom Rustebiel. “Starters staan voor een bijna onmogelijke taak om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. En voor éénverdieners of zelfstandige ondernemers is het al niet veel beter.” In januari diende D66 ook al een motie in ter stimulering van het middensegment. Rustebiel: “We lezen nu in de woonvisie dat het college dit idee wel omarmt, maar het moet concreter.”

Maandagochtend pleitte collegegenoot PvdA juist voor een sterkere focus op het bouwen van sociale huurwoningen. De fractie wil juist dat het college plekken aanwijst voor sociale, goedkope en middeldure huur.