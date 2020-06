‘Coronawet niet op 1 juli in werking’

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De coronawet waar minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid de afgelopen periode hard aan gewerkt heeft gaat niet op 1 juli in werking. Dat heeft de minister in een brief aan de Kamer laten weten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus gelden er in Nederland verschillende noodverordeningen waarin de coronamaatregelen om het virus te beteugelen zijn vastgelegd. Een noodverordening is echter een instrument dat normaliter voor een korte periode ingezet wordt. Met de coronamaatregelen zullen we nog een lange tijd te maken hebben waarop de minister besloot een coronawet op te stellen.

Op de wet is de afgelopen periode stevige kritiek geuit. Het zou namelijk inbreuk maken op onze grondrechten. In de brief aan de Kamer schrijft De Jonge: “Een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vergt tijd en aandacht.” De inwerkingtreding per 1 juli is daarom volgens de minister niet haalbaar. De Jonge noemt in de brief geen nieuwe datum waarop de wet wel in werking zou moeten gaan treden.

