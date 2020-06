Coronaversoepeling voor openbaar vervoer: alle zitplaatsen weer beschikbaar

nieuws

Alle stoelen in bussen en treinen mogen vanaf 1 juli weer gebruikt worden door reizigers. De versoepeling van deze coronamaatregel gaat straks om 19.00 uur door premier Mark Rutte (VVD) op een persconferentie bekend worden gemaakt.

Woensdag aan het einde van de middag vindt er In Den Haag een coronacrisisberaad plaats, om 19.00 uur volgt er een persconferentie. Bronnen in Den Haag laten weten dat de bezetting van nu maximaal veertig procent in bussen, treinen en ook trams en metro’s komt te vervallen per 1 juli. Dit betekent dat vanaf volgende week alle stoelen weer gebruikt mogen worden.

Het advies gebruik de trein voor alleen noodzakelijke reizen wordt per 1 juli gewijzigd in ‘vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits’.

Wel blijft het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. Eerder deze week werd al bekend dat studenten en scholieren vanaf 1 september weer gebruik mogen magen van het openbaar vervoer in de spits.