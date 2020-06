Coronascherm mag niet in auto’s geplaatst worden

nieuws

In auto’s mag geen coronascherm geplaatst worden om daarmee hun voertuig coronaproof te maken. Dat heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer geadviseerd.

Het advies wordt overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit betekent dat er in auto’s, taxi’s en bedrijfswagens geen scherm geplaatst mag worden tussen de bestuurder en de bijrijder. Het RDW vindt de risico’s voor de verkeersveiligheid van een coronascherm te groot. Zo kan het scherm de airbags blokkeren en kan ook het zicht in de spiegels belemmerd worden. Een scherm plaatsen tussen de voor- en achterbank is onder strenge voorwaarden wel toegestaan.

Het verbod gaat naar alle waarschijnlijkheid over twee maanden in omdat de regels eerst verder uitgewerkt moeten worden. Dit betekent niet dat het nu toegestaan wordt. Het ministerie waarschuwt dat de politie ook nu al bekeuringen kan geven tegen verkeersonveilige schermen in auto’s.