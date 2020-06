Coronaroutekaart: dit gaat er vanaf vandaag veranderen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is een dag waar veel mensen naar uitgekeken hebben: 1 juni. Vanaf vandaag worden verschillende coronamaatregelen versoepeld.

De belangrijkste verandering is dat we vanaf deze dag weer een drankje kunnen drinken op de horeca-terrassen. Nog niet massaal want op het terras moet er anderhalve meter afstand bewaard worden en ook moet iedereen verplicht zitten. Een andere versoepeling is dat restaurants, theaters, bioscopen, musea en monumenten weer de deuren mogen openen. Er zijn in de gebouwen maximaal dertig mensen welkom die van tevoren moeten reserveren.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer moet vanaf vandaag verplicht een mondkapje gedragen worden. Dit geldt voor zowel bussen, treinen, trams, metro’s maar ook ook veerboten naar de Waddeneilanden. Het mondkapje moet gedragen worden voor een voertuig betreden wordt. Wie zich niet houdt aan de regels riskeert een boete van 95 euro.

Middelbare school

Een andere grote wijziging is dat de middelbare scholen weer open mogen. Omdat het vandaag Pinkstermaandag is betekent dit dat dinsdag de scholieren voor het eerst sinds bijna drie maanden weer de schoolbanken in kunnen. Dit gebeurt nog wel onder strenge voorwaarden. Zo moet er anderhalve meter afstand bewaard worden waardoor scholen werken met een bezetting van twintig tot dertig procent. Veelal betekent dit dat scholieren één keer in de week naar school moeten.