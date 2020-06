‘Coronamaatregelen voor veerboten naar Waddeneilanden moeten versoepeld worden’

nieuws

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16831950

De coronamaatregelen die gelden voor veerboten naar de Waddeneilanden moeten versoepeld worden. Dat heeft de Waddenfederatie maandagmiddag laten weten aan staatssecretaris Mona Keijer (CDA) van Economische Zaken.

Voor de veerboten gelden op dit moment dezelfde maatregelen als die er ook voor treinen en bussen gelden: mensen moeten een mondkapje dragen, moeten anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren en een boot mag maximaal voor veertig procent bezet worden. De veerboten willen echter dat deze bezettingsgraad omhoog gaat. Van veertig naar zestig procent. Aanleiding is dat de Waddeneilanden erg in trek zijn bij toeristen. Ondanks de inzet van extra veerboten lukt het de rederijen niet om alle toeristen naar de eilanden te krijgen.

Volgens de Waddenfederatie kan het maximum aantal reizigers omhoog omdat er op een boot makkelijker afstand tot elkaar bewaard kan worden dan in een tram of trein. Tot slot wijst de federatie op de economische belangen. Door met restricties te werken blijven de Waddeneilanden in een soort van economische lockdown.

Vorige week liet rederij Wagenborgen weten dat het erg druk is met het online reserveren van reizen naar Ameland en Schiermonnikoog. Het was zo druk dat de website het niet aan kon. Het bedrijf riep mensen daarom op om het online reserveren uit te stellen.