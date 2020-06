Coronahulplijn voor jongeren met angst en depressie

nieuws

Foto: johnhain via Pixabay (CC 0.0)

Jongeren die een depressie of een angststoornis hebben of hebben gehad en het zwaar hebben door de coronamaatregelen, kunnen vanaf maandag bellen met de StayFine-lijn. Hier kunnen zij terecht voor hulp en advies om terugval te voorkomen. De telefoonlijn is onder andere opgezet door onderzoekers van de RUG.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat één op de drie mensen meer last heeft van angst- en depressieklachten en slaapproblemen sinds de uitbraak van het coronavirus. “Voor anderen was er door de coronamaatregelen wellicht juist minder stress, bij jongeren bijvoorbeeld door de gesloten scholen en wat minder sociale verplichtingen. Nu ook de scholen weer opengaan, loopt voor die jongeren de druk weer op, en daarmee ook de kans op het terugkeren van de angst of depressie. Onzekerheden als ‘gaat het wel lukken op school’ spelen de jongeren parten”, aldus Maaike Nauta, hoogleraar klinische psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Jongeren tussen de dertien en éénentwintig jaar met een geschiedenis van angst of depressie kunnen de hulplijn bellen via 06-13902366 of een voicemail inspreken. Ze komen dan in contact met behandelaren en onderzoekers voor advies. De telefoonlijn wordt bemenst op maandagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur, dinsdagmiddag tussen 12:00 en 16:00 uur , woensdag tussen 9:00 en 17:00 uur en donderdagochtend tussen 9:00 en 12:00 uur.s voor advies. Meer informatie is te vinden op de website: www.stayfine.nl.