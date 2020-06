Coronacrisis maakt eindexamenleerlingen Beeldende Kunst creatief

nieuws

'Quarantaine Outfit' gemaakt door Noelle de Jong. Foto: still uit catalogus

Eindexamenleerlingen van verschillende scholen uit de stad hebben een creatieve manier bedacht voor de presentatie van hun beeldende kunstprojecten. Door de coronacrisis kunnen ze deze niet op de traditionele manier presenteren.

Normaal gesproken verwerken zij de gemaakte projecten samen met studenten van de Academie Minerva in een feestelijke eindexpositie in de galerij van de kunstacademie. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Als alternatief is er nu een online catalogus gemaakt. “De presentatie in Minerva is altijd een echte bekroning op het volgen van een aantal jaren intensief Kunstonderwijs”, vertelt docent Anne Marije Venema. “De feestelijke afsluiting hiervan wilden we in deze bijzondere tijd op een gepaste manier door laten gaan. In de catalogus krijgen de werkstukken de aandacht die ze verdienen.”

Het gaat om eindwerken van examenleerlingen van het Stadslyceum, het Montessori Lyceum, het Harens Lyceum en het Kamerlingh Onnes. “De leerlingen hebben zelf bepaald welk werk ze aan de wereld willen tonen”, vertelt docent Esther Schaareman. “In de catalogus zie je het werkstuk en elke leerling geeft hierbij een beschrijving van het thema, het materiaal en de techniek en ze zeggen iets over het maakproces. Ook is het erg leuk om te lezen wat hun plannen voor het volgend jaar zijn.”

De online catalogus is via deze website te bekijken.