Communistische jongeren delen mondkapjes uit op Hoofdstation

Foto: Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB), afdeling Groningen

De Communistische Jongerenbeweging, CJB, afdeling Groningen heeft dinsdagochtend mondkapjes uitgedeeld op het Hoofdstation. Sinds afgelopen maandag is het dragen van mondkapjes in het ov verplicht.

Een woordvoerder van de CJB noemt de mondkapjesplicht een prima maatregel. “Wij vinden wel dat als je voor je werk reist je werkgever eigenlijk je van een mondkapje moet voorzien. Reis je voor andere redenen, dan kan het ook nog wel eens lastig zijn om aan mondkapjes te komen. Om die reden helpen we reizigers vandaag door gratis mondkapjes uit te delen.”

De jongerenbeweging is minder te spreken over de social distancing waarbij volgens hen in dit land met twee maten gemeten wordt. “Je houden aan anderhalve meter afstand geldt voor normale mensen, maar amper voor de grote bedrijven. Wie tweehonderd arbeiders in een fabriekshal of distributiecentrum zet, hoeft vaak niet eens te vrezen voor de inspectie. Uitzendbureaus gaan door met het huisvesten van arbeidsmigranten die op elkaar gepropt zitten in vakantieparken”, aldus de woordvoerder.