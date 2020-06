Commotie om boekenkast en bankje in Lodewijkstraat

nieuws

Foto: Google Maps- Streetview

Commotie maandagochtend in de Lodewijkstraat. Handhavers van de gemeente Groningen riepen bewoners op om een boekenkast en bankje dat in de straat staat te verwijderen.

De boekenkast en het bankje staan er al langere tijd en vervullen een sociale functie in de wijk. Een bewoner laat op Twitter weten dat hij maandagochtend ineens bezoek kreeg van medewerkers van Handhaving. Zij lieten weten dat het bankje en het boekenkastje verwijderd moesten worden. Aanleiding zou een klacht zijn. De tweet was direct aanleiding voor een discussie op het social media-platform. “Jammer dat de gemeente voor deze aanpak kiest”, laat een andere buurtbewoner weten. “De Lodewijkstraat begon eindelijk een beetje een gezellig woonerf te worden in plaats van een fietssnelweg waar je bijna niet durft te lopen.”

Ook bij de politiek gingen direct alarmbellen rinkelen. “Waarom is dit gemeente Groningen?”, vraagt raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren zich af. “Is hier overleg over geweest met de bewoners? Deze kastjes vervullen op veel plekken in de gemeente een belangrijke sociale functie.” Ook D66-raadslid Tom Rustebiel is benieuwd naar de actie van Handhaving. In de middag laat de gemeente Groningen weten dat het om een misverstand gaat. “Zojuist heb ik een reactie gekregen van Handhaving”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Het kastje en de bank laten we gewoon staan, deze halen we dus niet weg.”

Nou mensen, geniet er nog maar even van: Het plaatsje met bankje en boekenkastje aan de #lodewijkstraat zal verdwijnen. Vanochtend kwamen handhavers aan de deur vanwege een #klacht @gem_groningen pic.twitter.com/jNhfkPWWV6 — Clemens Gielingh (@ClemensGielingh) June 22, 2020