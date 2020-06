College wil drafbaan over half jaar definitief sluiten

nieuws

Foto: Lesley Pietens

Als het aan het gemeentebestuur ligt, is de drafbaan na ruim honderd jaar verleden tijd. Het college wil de huurovereenkomst met drafsportvereniging KHRV per 1 januari 2021 opgezegd.

De zeven koersen die jaarlijks op de drafbaan worden gehouden, houden de verdere ontwikkeling van het Stadspark als locatie voor muziekfestivals en evenementen tegen, aldus het college. Bovendien daalt het aantal bezoekers gestaag. Het terrein moet zich op den duur kunnen meten met bekende locaties als het Goffertpark in Nijmegen en het Zuiderpark in Den Haag. In Groningen moeten tot 65.000 mensen kunnen genieten van artiesten en bands van wereldfaam. Er komen maximaal twaalf festivaldagen.

Het gemeentebestuur wil verder dat de drafbaan de groenste evenementenlocatie van ons land wordt. Zo moet er geïnvesteerd worden in betere stroom- en watervoorziening voor de toevoer en afvoer van water voor toiletten en spoelgelegenheden voor bekers. Dat scheelt enorm in het gebruik van diesel. Verder moet het veld egaal gemaakt worden, moet drainage worden aangelegd en moet er een betere in- en uitstroom van bezoekers komen.

De KHRV zag de plannen al aankomen en heeft actie ondernomen, onder meer via een petitie die al duizenden keren ondertekend is. Sluiting van de drafbaan zou het einde betekenen van meer dan een eeuw drafsport in Groningen. De plannen worden in september besproken door de gemeenteraad.