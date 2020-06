CNV: ‘Start onderzoek of afstand houden nodig is voor scholieren’

nieuws

Er moet onderzoek worden gedaan of het houden van anderhalve meter afstand tussen minderjarige scholieren wel noodzakelijk is. Daarvoor pleit vakbond CNV dinsdagavond.

Aanleiding voor de oproep zijn problemen in het onderwijs. Docenten die lid zijn van de vakbond geven aan dat het voor leerlingen erg moeilijk is om afstand tot elkaar te houden. Ook als zij zich in kleine groepen bevinden. De CNV wil daarom dat het RIVM onderzoek gaat doen of het houden van afstand tussen scholieren wel echt nodig is. De vakbond wijst daarbij naar de situatie op basisscholen waar leerlingen alleen afstand hoeven te houden tot het onderwijzend personeel.

Het RIVM liet eerder weten dat kinderen in het primair onderwijs geen afstand tot elkaar hoeven te houden omdat ze geen belangrijke rol dragen bij de verspreiding van het coronavirus. De oproep voor het onderzoek is door de CNV per brief aan de Tweede Kamer gestuurd.