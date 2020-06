Chinese tuin in Hortus Haren verkeert in dramatische toestand

De Hortus Botanicus in Haren is een crowdfundingsactie gestart om het Chinese paviljoen te redden van de ondergang. Het complex ligt er zwaar verwaarloosd bij.

De tuin is 25 jaar geleden een gift geweest van de stad Sjanghai aan Groningen en is in een paar maanden door veertig Chinezen opgebouwd. Het tuinencomplex is sindsdien een ware publiekstrekker geweest. maar ligt er nu dramatisch bij. Verf bladert af, dakpannen zitten los en er zitten gaten in de bestrating, Er is acuut 15 duizend euro nodig voor noodreparaties. De tuin is hiermee nog niet gered. Er is 750 duizend euro nodig om die voor de komende 25 jaar te behouden.

De Hortus botanicus heeft veel last van de Corona crisis. Dit omdat universiteitstuin zich vooral moet bedruipen met entreegelden. Dat geld moest men de afgelopen maanden missen, omdat er geen bezoekers waren. Ook in de de loonkosten kan niet meer gesneden worden, omdat de Hortus voornamelijk draait op vrijwilligers. De crowdfundingsactie is dus een uiterst redmiddel.

Doneren kan hier: Leve de Chinese Tuin