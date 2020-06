Certe prikt en test alleen op afspraak

nieuws

De Certe-locatie aan he Damsterdiep - Foto: Google Maps (Streeview)

Groningers die door hun zorgverlener zijn doorverwezen naar een locatie van Certe in Groningen, voor bloedafname of het inleveren van patiëntmateriaal, moeten vanaf dinsdag (16 juni) online een afspraak maken.

Certe krijgt, na de heropening van de reguliere zorg in het noorden, steeds meer mensen voor bloedafname op de priklocaties. Volgens Certe was het daardoor de afgelopen tijd erg druk. Om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen en patiëntveiligheid te kunnen garanderen, kunnen bezoekers voortaan alleen op afspraak bloed laten afnemen. Alleen in geval van spoed, aansluitend aan het bezoek van de specialist of wanneer er bijzondere tijdseisen aan het onderzoek worden gesteld, kan de patiënt daar nog zonder afspraak terecht.

Locaties in verpleeg- en verzorgingstehuizen blijven gesloten Een afspraak maken kan via de website van Certe. Bezoekers moeten zoveel mogelijk alleen komen en zich melden op het afgesproken tijdstip. De maatregel geldt voor alle locaties van Certe in Groningen en Drenthe en de locaties van HAL in Friesland.