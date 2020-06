CDA wil fietstoeristen in openbaar vervoer

nieuws

De statenfractie van het CDA wil dat reizigers hun fiets weer kunnen meenemen in de bus of de trein. Daar is volgens de fractie voldoende ruimte voor.

Door de coronamaatregelen reizen mensen minder met het openbaar vervoer en is er meer onderlinge afstand in bus en trein. Nu veel Nederlanders de zomervakantie in eigen land doorbrengen, denkt het CDA dat de lagere bezettingsgraad in bus en trein kansen biedt, en waardevol kan zijn voor het toerisme in Groningen.

Het CDA wil graag de visie van het provinciebestuur hierover horen, en vraagt, een pilot over dit onderwerp een kans te geven, zo mogelijk nog voordat het zomerseizoen begint.