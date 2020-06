CDA: ‘Minimagezinnen moeten laptops krijgen voor kinderen uit groep 7 en 8’

nieuws

Foto: Pexels.com

Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 met ouders met een minimuminkomen moeten geld krijgen van de gemeente om een laptop aan te schaffen. De gemeenteraadsfractie van het CDA in Groningen dient hierover aanstaande woensdag een motie in. De fracties van de PVDA, de SP, D66 en Stadspartij steunen de motie.

Er is al een laptopregeling in Groningen voor kinderen die naar de middelbare school gaan. De motie moet ervoor gaan zorgen dat de regeling ook beschikbaar komt voor leerlingen in de laatste twee jaar van de basisschool. “In Groningen groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede”, aldus fractievoorzitter René Bolle. “Helaas hebben veel van deze kinderen thuis geen goede computer, laptop of tablet. Dit vergroot de kansenongelijkheid.”

Tijdens de coronacrisis leende de gemeente zo’n 600 laptops uit gezinnen met kinderen die geen laptop voor hun kind hadden. Bolle: “Gelukkig heeft de gemeente ingegrepen. Het zou mooi zijn als we dit kunnen gebruiken om een structurele oplossing te bieden.”