CDA en PvdA steunen oproep van hoogleraar om nu te investeren in toerisme

nieuws

Foto Martin Nuver. 112groningen.nl

De Statenfracties van het CDA in de provincie Groningen willen dat het provinciebestuur om, juist tijdens de coronacrisis, te gaan investeren in toerisme en recreatie. Met schriftelijke vragen aan het college van GS steunen de fracties de oproep van hoogleraar Jouke van Dijk in DvhN.

Afgelopen woensdag deed Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen, samen met anderen een oproep om juist nu te investeren in toerisme. De hoogleraar vraagt verder om de vrijetijdseconomie goed samen te trekken met mobiliteit, arbeidsmarkt, onderwijs, leefbaarheid, cultuur, erfgoed, congressen, energietransitie en een economie. Het ziet daarbij grote kansen voor Marketing Groningen.

De Statenfracties van het CDA Groningen en de PvdA Groningen sporen het provinciebestuur nu aan om in het aankomende seizoen alvast te beginnen met investeren. Ook de fracties zien daarbij een grote rol voor Marketing Groningen.