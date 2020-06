Raadsfracties bevragen college over ‘handtekeningen van hardnekkige graffitivandalen’

nieuws

De gemeenteraadsfracties van het CDA, de Stadspartij en 100% Groningen willen van het college van B&W weten welke kosten gemeente Groningen maakt voor het verwijderen van graffiti en hoe groot de ‘pakkans’ is van dergelijke ‘vandalen’. Ook stellen de fracties, middels schriftelijke vragen, ter discussie of legale graffitiplekken bijdragen aan het terugdringen van illegale graffiti.

Hoewel het graffiti-probleem wel eens veel groter is geweest in Groningen, zeggen de fractie nog steeds regelmatig graffiti aan te treffen op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. Met name de ‘handtekeningen’ van hardnekkige graffitivandalen zijn de fracties een doorn in het oog.

We willen precies weten welke kosten het betreft en hoe groot de ‘pakkans’ is in de gemeente Groningen. In hoeverre legale graffitilocaties bijdragen aan minder illegale graffiti blijft ook onduidelijk”, aldus CDA-fractievoorzitter Amrut Sijbolts.