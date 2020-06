Buurt- en wijkcentra lopen gemiddeld 10.000 euro mis door coronacrisis

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De buurt- en wijkcentra in de gemeente Groningen missen door de coronacrisis tussen de 1.700 en 25.000 euro op hun begroting. Het merendeel van hen geeft dan ook aan dat geld nu hetgeen is wat zij het hardst nodig hebben. Dat blijkt uit een inventarisatie van Groninger Dorpen namens het Buurtcentra Besturen Overleg Groningen (BBOG).

Bijna alle buurtcentra geven aan dat zij door de coronamaatregelen een tekort hebben. Om de kosten te drukken, hebben veel buurtcentra maatregelen genomen om de vaste lasten omlaag te brengen. Denk aan het afsluiten van de elektriciteit en de kachels in het gebouw, het opzeggen van geleverde diensten.

Ook verwachten enkele organisaties problemen als zij weer open gaan op 1 juni. De helft van de gevraagde buurtcentra konden per 1 juni niet heropenen. “We hebben besloten om minimaal tot 1 september dicht te blijven. Onze accommodatie is te klein om hier de nodige afstanden te creëren. We hebben uitgerekend dat er maximaal 8 mensen tegelijk in de zaal kunnen, activiteiten lijken hierdoor vrijwel onmogelijk”, aldus het bestuur van de Hunzeborgh.