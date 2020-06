Bussen bij Hoofdstation vertrekken vanaf juli weer bij normale halte

nieuws

Het bijna verlaten Hoofdstation - Foto: Sebastiaan Scheffer

De indeling van het busstation voor het Hoofdstation in Groningen is vanaf 1 juli weer zoals deze was voor de uitbraak van het coronavirus.

Volgens de website ovnieuwsuitgroningen.nl heeft de gemeente dit besluit deze week genomen. Eerst was het de bedoeling dat de tijdelijke indeling van het busstation tot 1 september zou duren, maar daar komt de gemeente dus op terug.

Na de invoering van de nieuwe indeling op 4 juni jl. vertrokken enkele lijnbussen ook vanaf de halte waar normaal alleen bussen van Flixbus stoppen, aan de noordzijde van de Stationsweg bij Rondvaartbedrijf Kool.