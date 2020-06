Buschauffeur verrast zijn grootste fan

nieuws

Foto Andor Heij. Bus stad nieuw 1

Het geluk en plezier zit hem in de kleine dingen. Dat moet ook buschauffeur Luuc gedacht hebben toen hij dit weekend zijn grootste fan verraste.

Luuc is buschauffeur bij vervoersbedrijf Qbuzz en hij rijdt voornamelijk op lijnen in de stad. Op social media is hij behoorlijk actief waarbij hij zijn volgers een inkijkje geeft in het werk dat hij doet. Luuc zijn grootste fan woont in Beijum en deze fan is helemaal gek van bussen. “Normaal maak ik altijd foto’s voor hem”, vertelt Luuc. “Als ik iets bijzonders tegen kom, bus gerelateerd, dan stuur ik dat naar hem door. Dat vindt hij prachtig.”

Deze keer werden de rollen omgedraaid. “Ik had hem laten weten dat ik dichtbij zijn huis zou langsrijden. Op het afgesproken tijdstip stond hij keurig te wachten.” Met het inschakelen van het grootlicht en het laten horen van de claxon maakte Luuc iemand zijn dag helemaal goed. “Ik heb hem even toepasselijk begroet.”

Gisteren toch leuk momentje, een jongen (mijn grootste fan op Insta) is gek op de bussen, ik had hem laten weten dat ik langs dichtbij zijn huis zou rijden. Hij stond er, heb hem even toepasselijk begroet.

