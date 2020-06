Burgemeester over demonstratie: “Complimenten aan organisatie en deelnemers”

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen is trots hoe de anti-racismedemonstratie dinsdagavond verlopen is in Stad. Dat laat Schuling weten op Twitter.

“Ik ben trots dat wij in deze moeilijke tijd toch deze demonstratie op een goede manier hebben kunnen laten doorgaan”, vertelt Schuiling. “Complimenten aan de organisatie en de deelnemers voor de manier waarop zij de regels in acht hebben genomen.” De demonstratie op de Grote Markt die om 18.00 uur begon en tot 19.00 uur duurde, trok enkele honderden deelnemers.

De actie vond plaats naar aanleiding van de dood van de 46-jarige George Floyd in Amerika. Door toedoen van agenten kwam hij om het leven. De donkere Floyd overleed nadat een witte politieagent minutenlang zijn knie op zijn nek hield. In Amerika kwam het de afgelopen dagen op verschillende plekken tot demonstraties en geweld. Ook in Nederland hebben inmiddels verschillende protestacties plaatsgevonden. De acties zijn bedoeld om solidariteit te uiten maar ook om aandacht te vragen voor racisme en politiegeweld in ons land.

Bij de actie in Groningen hielden aanwezigen anderhalve meter afstand van elkaar. Tijdens de zestig minuten werden er toespraken gehouden, vond er een sit-in plaats en werd er een minuut stilte in acht genomen.

