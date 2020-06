Bronzen maantjes in Folkingestraat liggen straks weer precies in het midden

nieuws

Foto: Stichting Folkingestraat Synagoge

Als de bronzen maantjes eind juli terugkeren in het plaveisel van de Folkingestraat, dan liggen deze niet allemaal op hun oude plek. Twee van de delen van het kunstwerk, gemaakt door Galgal Hamazalot, worden verplaatst naar het midden van de straat.

Precies in het midden van het plaveisel moeten deze bronzen maantjes een maancyclus vormen. Maar de twee maantjes aan de kant van de Vismarkt lagen sinds een herbestrating visueel niet meer in het midden van de straat. Toen er nog stoepen aan de straat lagen, was dat wel het geval.

Anne Zijlstra, voorzitter van de van winkeliersvereniging Folkingestraat, vond de huidige herbestrating een geschikte moment om de maantjes weer op hun juiste plek terug te leggen. Hij ging in overleg met de Stichting Folkingestraat Synagoge en contacteerde vervolgens de gemeente Groningen. Die vond de aannemer bereid om de verplaatsing mee te nemen in de herbestrating. Naar verwachting liggen alle maantjes van Galgal Hamazalot eind juli weer in de Folkingestraat, inclusief de twee verplaatste.

Galgal Hamazalot is een van de vijf kunstwerken die sinds eind jaren ’90 in de Folkingestraat herinneren aan het Joodse leven dat tot de deportatie van de Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog in Groningen bestond.