Brandweer Stad assisteert bij grote brand in Roden: “Rookwolken van ver te zien”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Brandweer Stad assisteert donderdagavond bij een grote brand die uitgebroken is in een winkelpand aan de Kanaalstraat in Roden. Rookwolken zijn vanuit de stad te zien.

De melding van de brand kwam rond 19.55 uur binnen. Behalve de brandweer van Roden werd ook een hoogwerker uit Stad opgeroepen om ter plaatse te gaan. “Het gaat om een fietsenwinkel”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Het pand staat volledig in de brand. Dikke rookwolken kolken uit het gebouw. De brandweer van Roden is inmiddels ter plaatse. Zij blussen de brand vanaf de buitenzijde. Aan de rechter zijkant van het gebouw hebben ze twee stralen hogedruk ingezet en aan de voorkant ook eentje.”

Brandweer Roden krijgt bij de bestrijding van de brand assistentie van de blusgroepen Peize, Norg en Veenhuizen. Brandweer Stad assisteert met behalve een hoogwerker ook met een waterwagen. Vanwege de brand is de Kanaalstraat voor het verkeer afgesloten. Veel mensen uit de omgeving komen een kijkje nemen. Zij worden door de politie op afstand gehouden.