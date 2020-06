Brandweer Stad assisteert bij forse bermbrand in Bedum

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Brandweer Stad assisteert zaterdagmiddag met verschillende voertuigen bij een forse bermbrand aan de Stedumerweg in Bedum. De brand gaat gepaard met flink wat rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 13.50 uur binnen waarop de blusgroep van Bedum opgeroepen werd ter plaatse te gaan. “Het gaat om een stuk land dat in de brand staat”, laat een brandweerwoordvoerder weten. “Daarbij zouden ook een aantal trekkerbanden gebrand hebben. De brand zorgt voor flink wat rookontwikkeling die te zien is vanaf de A7. Verkeer op de Eemshavenweg kan hinder ondervinden van de rook.”

Brandweer Stad werd al snel ter assistentie opgeroepen om met haar schuimblusvoertuig en de schuimblushaakarmbak uit te rukken. “Met de SB hebben we een eerste ‘knock down’ gegeven. Om over genoeg water te beschikken bouwen we de waterwinning op vanaf open water.” Voor deze waterwinning is het groot watertransport, WTS 3000, uit Stad ingezet.

Later meer.