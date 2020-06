Brandweer rukt uit voor vreemde lucht en rookontwikkeling in kelders

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen bij een wooncomplex aan de Pleiadenlaan vanwege een vreemde lucht en rookontwikkeling in de kelders. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van een brandgerucht kwam rond 20.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een appartementencomplex”, vertelt Weening. “Verschillende bewoners staan buiten. Ik sprak zojuist met een aantal van hen en zij hebben de hulpdiensten gebeld. Ze roken een vreemde lucht en zagen wat rookontwikkeling.” De Groninger brandweer is bij aankomst een onderzoek gestart. “Ze hebben met behulp van een stormram zich toegang verschaft tot een kelder.”

Ook andere kelders werden geïnspecteerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van sleutels die bewoners aanleverden. “De controles werden uitgevoerd met persluchtmaskers op.” Na ruim een uur ging de brandweer terug naar de kazerne. “Het is onbekend wat er precies aan de hand was. De politie is zojuist ter plaatse gekomen. Zij hebben het onderzoek overgenomen.”