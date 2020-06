Brandweer rukt uit voor vermeende gaslekkage in portiekflat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest vrijdagmiddag in actie komen voor een vermeende gaslekkage in een portiekflat aan het Hoornsediep.

De melding van een vreemde lucht kwam rond 12.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bij ons was een telefoontje binnengekomen van bewoners die een vreemde lucht roken”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Wij zijn daarop ter plaatse gegaan en zijn direct een onderzoek gestart. Op onze brandweerwagen hebben we een meetapparaat waarmee we onder andere aardgas kunnen detecteren. Deze metingen leverden echter niets op.”

Volgens Bosklopper was ook energiebedrijf Enexis onderweg. “Dat doen we eigenlijk altijd. Als er een melding van een mogelijke gaslekkage binnenkomt, dan nemen we ook contact op met Enexis. Zij hebben het onderzoek van ons overgenomen omdat hun monteurs over erg geavanceerde meetapparatuur beschikken. Ook zij hebben in de portiekflat metingen verricht maar hebben niets aangetroffen.”

Toch wil Bosklopper niet zeggen dat er niets aan de hand was. “Op het moment dat wij metingen gedaan hebben werd er niets geconstateerd. Maar toen de melding gedaan werd kan er wel iets geweest zijn. De situatie is nu in ieder geval veilig.”